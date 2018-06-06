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Новости

Бизнесмен Дымов и писатель Лукьяненко создадут сайт общественной инициативы "За Собянина"

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10:32 06.06.2018

Известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко и основатель группы компаний «Дымов» предприниматель Вадиму Дымову собираются создать особый онлайн-ресурс в поддержку мэра Москвы Сергея Собянина. Идея была озвучена во время автограф-сессии писателя. По словам Лукьяненко, Москва становится одним из самых динамичных городов на Земле и ему нужна интернет-площадка, где люди могли бы «высказать свои мысли, пожелания, рассказать о том, какой они видят Москву и поддержать команду действующего мэра». Вадим Дымов поддержал эту мысль, отметив, что сайт должен продемонстрировать какие существенные изменения произошли в столице за несколько лет, «некий контраст на котором видно, что человек (Собянин) говорит, что делает». По словам Дымова, онлайн-ресурс может начать работу в течение ближайшей недели. Отметим, что на минувшей неделе в соцсетях известные москвичи активно обсуждали идею создания специального объединения в поддержку Сергея Собянина.
Напомним, 9 сентября в Москве запланированы выборы мэра, в которых планируют принять участие действующий градоначальник Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава муниципального округа «Красносельский» Илья Яшин, муниципальный депутат Илья Свиридов, председатель партии «Альянс зеленых» Александр Закондырин, журналист Антон Красовский и глава московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин. Желающим принять участие в выборах нужно до 3 июля подать требуемые по закону документы в Мосгоризбирком.

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