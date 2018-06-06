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Катар рассматривает возможность вступления в НАТО - СМИ

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11:00 06.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Катар рассматривает возможность вступления в НАТО. Как заявил госминистр обороны Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя, Доха и сейчас эффективно сотрудничает с Североатлантическим альянсом.

«Это сотрудничество может привести к размещению на территории Катара какого-либо подразделения или специализированного центра НАТО», — отметил министр.

По его словам, альянс мог бы помочь Катару бороться с терроризмом, а также мог бы стать гарантом безопасности и стабильности в регионе. Говорит Москва

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