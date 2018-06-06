В РФ будет проведена реформа аспирантуры
11:05 06.06.2018 Источник: Эхо Москвы
В России будет проведена реформа аспирантуры. Срок обучения продлят, написание научной работы по итогам обучения станет обязательным, — объявил глава Российской академии наук Александр Сергеев.
По его словам, в первые годы обучения в аспирантуре можно ввести специальные меры финансовой поддержки для аспирантов. Эхо Москвы
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