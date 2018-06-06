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Тракторный завод в Волгограде переходит от БМД к мелиорации

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11:32 06.06.2018 Регион: Волгоград, Россия Источник: НГ-Online

Волгоградский тракторный завод (ВТЗ), до сих пор занимавшийся в основном выполнением оборонного заказа, начал переход на выпуск продукции гражданского назначения. Как сообщила депутат Госдумы Ирина Гусева, побывавшая на ВТЗ, на предприятии «начинается выпуск оборудования для сельского хозяйства и капельного орошения от каналов». Тем не менее, по словам Гусевой, сегодня на ВТЗ, где работают около 1400 человек, еще есть проблемы, которые можно решить лишь при участии Минобороны и комитета по обороне Госдумы.

«Переход легендарного Волгоградского тракторного завода на продукцию для мелиорации, очевидно, связан с новыми государственными приоритетами в сфере АПК, поддержкой сельского хозяйства», – прокомментировал ситуацию политический эксперт Виталий Арьков, заметив, что и оборонный заказ для Воздушно-десантных войск России, выполнением которого почти четыре года занимался ВТЗ, «сохранит свою актуальность».

Андрей Серенко

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