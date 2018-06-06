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Новости

В Японии разработали зонт-беспилотник

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12:05 06.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Японии разработали летающий зонт. Он представляет собой небольшой беспилотник с прочным навесом.

Аппарат способен надёжно парить над своим хозяином в дождливый день. Отмечается, что зонт снабжён камерами распознавания владельца и может защитить его от непогоды даже при достаточно быстрой ходьбе. Как ожидается, товар буде представлен на рынке примерно через два года.

Главная задача разработчиков сейчас — снизить себестоимость и научить эти аппараты не сталкиваться в воздухе над головами владельцев.  Говорит Москва

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