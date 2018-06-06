В Эфиопии крокодил напал на священника во время обряда крещения
12:32 06.06.2018 Источник: Газета.Ru
В Эфиопии крокодил убил протестантского священника, когда тот зашел в воду, чтобы провести массовый обряд крещения, сообщает «Би-Би-Си».
Священник по имени Дохо Эшете проводил церемонию крещения около 80 человек на озере Абайа. После того, как пастор прочитал молитву и покрестил первого верующего, на него напала рептилия.
Крокодил разодрал мужчине руки, ноги и спину. От полученных травм священник скончался.
В сентябре 2017 года на острове Шри-Ланка крокодил напал на британского журналиста Financial Times Пола МакКлина. Уточняется, что мужчина мыл руки в реке, когда его схватил крокодил и утащил под воду. Тело смогли найти военные водолазы, МакКлина опознали отдыхавшие с ним друзья. Газета.Ru
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