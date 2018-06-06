Волгоградские коммунисты предложили поддержать ветеранов боевых действий

14:12 Регион: Волгоград, Россия Источник: НГ-Online

Фракция КПРФ в Волгоградской областной Думе подготовила проект изменений в региональный закон «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно».

«Данный законопроект, в случае его поддержки депутатами Заксобрания области, позволит наделить ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий льготой на бесплатное получение земельного участка для жилищного строительства и тем самым оказать существенную помощь в решении жилищного вопроса», – сказал «НГ» лидер фракции коммунистов в облдуме Алексей Буров. По его словам, законопроект уже передан в протокольный отдел регионального парламента.

«Теперь судьба законодательной инициативы КПРФ зависит от фракции единороссов, которые составляют большинство в Волгоградской облдуме», – прокомментировал ситуацию политический эксперт Виталий Арьков.

Андрей Серенко