Пилотируемый корабль "Союз МС-09" с тремя членами экипажа вышел на орбиту
14:32 06.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пилотируемый космический корабль "Союз МС-09" с тремя членами экипажа новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), стартовавший с космодрома Байконур с помощью ракеты- носителя "Союз-ФГ", вышел на околоземную орбиту и начал автономный полет к МКС. Об этом сообщили в среду ТАСС в Роскосмосе.
"Штатное отделение корабля от третьей ступени ракеты- носителя "Союз-ФГ" состоялось в расчетное время", - сказали в госкорпорации.
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-09" стартовала с первой площадки космодрома Байконур ("Гагаринский старт") в 14:12 мск. На борту "Союза МС-09" находятся российский космонавт Сергей Прокопьев (командир корабля), а также астронавты из США и Германии Серена Ауньон и Александер Герст.
Автономный полет "Союза" пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка корабля с МКС запланирована на 8 июня в 14:21 мск.
Длительность миссии нового экипажа на орбите составит 187 суток. За это время его членам предстоит работа с транспортными грузовыми кораблями "Прогресс МС" и американскими Dragon, выполнение программы научных прикладных исследований и экспериментов, выходы в открытый космос (в частности, работы за бортом МКС по российской программе запланированы на 8 августа 2018 года).
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