Пилотируемый корабль "Союз МС-09" с тремя членами экипажа вышел на орбиту

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилотируемый космический корабль "Союз МС-09" с тремя членами экипажа новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), стартовавший с космодрома Байконур с помощью ракеты- носителя "Союз-ФГ", вышел на околоземную орбиту и начал автономный полет к МКС. Об этом сообщили в среду ТАСС в Роскосмосе."Штатное отделение корабля от третьей ступени ракеты- носителя "Союз-ФГ" состоялось в расчетное время", - сказали в госкорпорации.Ракета-носитель "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-09" стартовала с первой площадки космодрома Байконур ("Гагаринский старт") в 14:12 мск. На борту "Союза МС-09" находятся российский космонавт Сергей Прокопьев (командир корабля), а также астронавты из США и Германии Серена Ауньон и Александер Герст.Автономный полет "Союза" пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка корабля с МКС запланирована на 8 июня в 14:21 мск.Длительность миссии нового экипажа на орбите составит 187 суток. За это время его членам предстоит работа с транспортными грузовыми кораблями "Прогресс МС" и американскими Dragon, выполнение программы научных прикладных исследований и экспериментов, выходы в открытый космос (в частности, работы за бортом МКС по российской программе запланированы на 8 августа 2018 года).