НАТО будет держать в готовности 30 батальонов, 30 боевых кораблей, 30 авиагрупп
15:12 06.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО с 2020 года будет поддерживать в постоянной готовности 30 батальонов, 30 боевых кораблей, 30 авиационных подразделений. Об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс- конференции в Брюсселе в преддверии встречи министров обороны альянса 7-8 июня.
"Мы утвердим инициативу готовности НАТО "4 по 30". К 2020 году у нас будет в готовности 30 батальонов, 30 авиаэскадрилий и 30 военных кораблей, которые [на ротационной основе] в течение 30 дней будут [находиться] в готовности", - заявил он.
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