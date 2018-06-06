НАТО будет держать в готовности 30 батальонов, 30 боевых кораблей, 30 авиагрупп

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО с 2020 года будет поддерживать в постоянной готовности 30 батальонов, 30 боевых кораблей, 30 авиационных подразделений. Об этом заявил в среду генсек альянсана пресс- конференции в Брюсселе в преддверии встречи министров обороны альянса 7-8 июня."Мы утвердим инициативу готовности НАТО "4 по 30". К 2020 году у нас будет в готовности 30 батальонов, 30 авиаэскадрилий и 30 военных кораблей, которые [на ротационной основе] в течение 30 дней будут [находиться] в готовности", - заявил он.