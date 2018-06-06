Украинский суд признал незаконным отказ Минкультуры регистрировать устав УПЦ МП
15:32 06.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Окружной административный суд Киева признал незаконными действия Министерства культуры Украины, которое отказывалось в течение двух лет регистрировать уставные документы религиозных организаций Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом в среду сообщил Информационно-просветительский отдел УПЦ.
"В своем решении суд установил, что Министерство культуры Украины нарушило законодательство в вопросе нерегистрации уставов религиозных организаций УПЦ. Это очень важный факт, ведь чиновники Минкультуры постоянно утверждают, что они якобы действуют в рамках законодательства, при том игнорируют очевидные нарушения закона", - заявил председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.
По словам Бахова, суд признал, что министерство незаконно отправило документы УПЦ на доработку, а также бездействовало и не зарегистрировало их в положенный законом срок - три месяца. В то же время суд не стал удовлетворять прошение представителей церкви обязать Минкульт зарегистрировать документы, вместо этого он обязал министерство "рассмотреть регистрацию этих уставов по существу".
Предстоятель УПЦ МП, митрополит Киевский Онуфрий, еще в ноябре 2017 года заявлял, что религиозные организации Московского патриархата не могут полноценно функционировать на Украине из-за отказа Министерства культуры Украины регистрировать их уставы. По его словам, представители церкви предоставили с декабря 2014 года по май 2015 года в Министерство культуры Украины тринадцать уставов. Устные замечания представителей Минкультуры были учтены и устранены в срок до 15 июля 2015 года, однако документы так и не были зарегистрированы.
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