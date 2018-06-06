Всемирный банк подтвердил прогноз по росту ВВП РФ

16:00 Источник: RNS

Всемирный банк (ВБ) подтвердил прогноз по росту ВВП РФ в 2018 году на уровне 1,5%, следует из прогноза ВБ Global Economic Prospects (GEP).ВБ не изменил ожидания по ВВП на 2019 — 2020 годы на уровне 1,8%. По оценкам организации, увеличению ВВП будет способствовать рост цен на нефть. Всемирный банк прогнозирует, что в 2018 году стоимость нефти составит $70 за баррель. Однако в прогнозе сказано, что «сохраняется политическая неопределенность, вызванная санкциями и геополитическими рисками».