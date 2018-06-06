Рогозин сообщил, что перестановки в руководстве космических предприятий будут точечными
16:12 06.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Дмитрий Рогозин анонсировал кадровые перестановки в руководстве космических предприятий. Все изменения будут происходить после взвешенных обсуждений, перестановки будут точечными, сказал глава Роскосмоса.
По словам Дмитрия Рогозина, представители госкорпорации провели переговоры с коллегами из NASA и Европейского космического агентства. На встрече обсуждались общие планы, утверждена договорённость действовать сообща. Говорит Москва
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