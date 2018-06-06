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Нидерланды не считают Украину виновной в крушении Boeing в Донбассе

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16:32 06.06.2018 Источник: РБК

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок ответил на обращение депутатов парламента, которые задавали вопросы относительно роли Украины в гибели пассажиров и членов экипажа рейса MH17 в Донбассе, сообщает издание NOS. В запросе законодатели указывали, что если у Украины были данные о появлении в зоне конфликта ракетной установки «Бук М1», то у Киева были основания закрыть воздушное пространство над опасным регионом или хотя бы увеличить высоту воздушного коридора.

Блок в письме депутатам указал, что полученные Международной следственной группой данные не позволяют говорить об ответственности Украины. По его словам, «нет убедительных доказательств, что Киев не предпринял достаточных мер, чтобы предотвратить возможную катастрофу».

Глава МИД Нидерландов указал также, что проводить дополнительные расследования на эту тему нецелесообразно.  РБК

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