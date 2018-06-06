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Новости

Ряду эстонских политических деятелей запретили въезд в РФ

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17:00 06.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Ряду политических деятелей Эстонии запретили въезд в Россию. Речь идёт о тех, кто настроен против Москвы, говорится на сайте российского МИДа.

В ведомстве отметили, что некоторые страны, в том числе прибалтийские, запретили въезд российским гражданам. Такие недружественные действия Москва не оставит без ответа.

В МИДе добавили, что соответствующие меры на въезд в Россию будут приняты и в отношении Латвии.  Говорит Москва

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