Росздравнадзор проведет проверку по факту неоказания медицинской помощи женщине в Екатеринбурге

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росздравнадзор проверит качество оказания медицинской помощи пациентке, которую отказались принять в центральной городской клинической больницей № 23 Екатеринбурга, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области проведет проверку по факту неоказания медицинской помощи женщине в Екатеринбурге. По сообщениям СМИ, пациентке было отказано в своевременной помощи", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга проверяет сообщения СМИ о якобы неоказании медицинской помощи женщине 1958 года рождения, которая умерла рядом с центральной городской клинической больницей № 23. По данным областной прокуратуры, вечером 5 июня прохожие обнаружили на входе на территорию больницы лежащую на земле женщину.

Она была в сознании и общалась с людьми, которые ей пытались помочь. Прохожие вызвали скорую, но к приезду скорой женщина уже не подавала признаков жизни, при этом приемный покой больницы был в нескольких сотнях метров от пациента. По данным некоторых СМИ, после осмотра автомобиль скорой медицинской помощи уехал, а женщина осталась лежать на земле.

Также, по данным прокуратуры Свердловской области, женщина 5 июня посещала больницу № 23 для медобследования, она длительное время лечилась из-за тяжелого онкологического заболевания. После прохождения медицинской процедуры она вышла из больницы, перешла дорогу и дожидалась такси возле многоквартирного дома напротив входа на территорию больницы, где ей и стало хуже.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области сообщили, что по данному факту начата доследственная проверка. В рамках проверочных мероприятий, в частности, будет выясняться точная причина смерти жительницы Екатеринбурга. Кроме того, с учетом появившейся в СМИ информации о том, что сотрудники расположенной рядом с местом происшествия больницы своевременно не отреагировали на сообщение людей об ухудшении состояния здоровья женщины, в ходе доследственной проверки будет дана правовая оценка и данному обстоятельству.







