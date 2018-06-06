Корпорация Boeing отказалась поставлять самолеты в Иран

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская корпорация Boeing ("Боинг") не будет поставлять Ирану самолеты в соответствии с подписанными ранее контрактами на сумму около $20 млрд в связи с решением президента США Дональда Трампа выйти из сделки по иранскому атому и его обещанием возобновить ранее отмененные санкции. Об этом официальный представитель Boeing заявил в среду агентству Франс Пресс (АФП).

"Мы пока что не поставили никаких самолетов Ирану, и, поскольку мы больше не имеем лицензии на торговлю с Ираном, мы не будем поставлять машины", - цитирует АФП представителя Boeing. После отмены санкций США против Ирана Boeing заключил контракты с авиакомпаниями Iran Air ("Иран эйр") и Iran Aseman Airlines ("Иран асеман эйрлайнз") на сумму примерно $20 млрд.



