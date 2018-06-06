Конкурс произведений молодых композиторов стал обладателем президентского гранта

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый всероссийский конкурс произведений молодых композиторов для симфонического оркестра стал обладателем президентского гранта на сумму 5 млн рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Московской филармонии.

Конкурс организован в рамках VI Международного фестиваля актуальной музыки "Другое пространство", который пойдет с 28 ноября по 2 декабря в Московской филармонии. Принять участие в нем могут российские композиторы в возрасте до 35 лет. Заявки принимаются до 20 июня по адресу apply@drugoeprostranstvo.ru.

"Партитуры, присланные на конкурс, пройдут двухэтапный отбор - в первом туре произведения конкурсантов будет оценивать композиторское жюри, во втором - дирижерское жюри. Председателем обоих жюри является Владимир Юровский, сопредседателем композиторского жюри - Александр Чайковский", - сообщили в пресс-службе.

Произведения финалистов прозвучат в ноябре на концертах фестиваля "Другое пространство" в исполнении Государственного академического симфонического оркестра России им. Светланова, а также будут исполнены ведущими симфоническими оркестрами и дирижерами страны на лучших филармонических площадках.



