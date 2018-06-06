Рост цен на топливо может привести к крупным потерям урожая - РЗС

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские сельхозпроизводители впали в зависимость от погодных условий в связи с высокими ценами на топливо, в случае непогоды урожай может снизиться на 30% к прошлому году. Такую точку зрения ТАСС высказал президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

"Мы резко снизили технологичность, не хватает денег крестьянам для того, чтобы поддержать технологические уровни, и влипли в зависимость от погоды. С погодой нам не очень везет в этом сезоне, так что потеряем очень много в валовом сборе, и следующий урожай будет гораздо ниже, процентов на 30 может оказаться ниже урожай, чем в прошлом сезоне", - сказал он.

Рост цены на топливо выливается в крупные потери для отрасли, сказал Злочевский. "Мы уже потеряли огромные деньги на этом. Цена вопроса - не менее 50 млрд руб.", - сказал он.

По его словам, пока Российский зерновой союз ожидает, что урожай зерна в этом году в России составит 110-120 млн т, но это будет возможно только в случае, если погода будет "благоприятствовать".

Как сообщил во вторник Росстат, цены на бензин за неделю выросли на 1,4%, на дизельное топливо - на 1,2%. С начала года рост цен на бензин достиг 8%.



