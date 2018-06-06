Оператор полигона «Кучино» в Балашихе заплатит штраф в 6,3 млрд рублей

20:15 Источник: НГ-Online

6 июня губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил об итогах рассмотрения иска к оператору полигона «Кучино».

«Мы добились принятия решения Арбитражным судом Московской области о взыскании с оператора полигона "Кучино" ущерба, причинённого окружающей среде, в размере 6,3 млрд. рублей», - сказал Андрей Воробьёв.

Полигон «Кучино» был закрыт 23 июня 2017 года после «Прямой линии» с президентом России. На свалке была смонтирована система экстренной дегазации и установлен большой высокотемпературный факел, который обезвреживает свалочный газ. Сейчас на полигоне запущен второй факел. В совокупности они сжигают более 3,5 тысяч кубических метров свалочного газа в час.

«После начала работы системы дегазации наблюдается значительное снижение воздействия полигона «Кучино» на состояние экологии. Станции мониторинга атмосферного воздуха фиксируют снижение попадания загрязняющих веществ в атмосферу. Сократилось и количество жалоб от жителей на неприятный запах», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Рекультивация полигона твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе завершится в конце лета 2019 года.

Георгий Соловьев