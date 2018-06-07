Международные организации не будут определять американскую политику - Белый дом

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нынешняя американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом не позволит международным организациям диктовать Вашингтону, как выстраивать национальную торговую политику. С таким заявлением выступил в среду на брифинге для журналистов глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Ему был задан вопрос о том, намерены ли США выполнять решения Всемирной торговой организации (ВТО), к которой уже целый ряд других стран обратился с жалобами на недавнее решение Вашингтона ввести импортные пошлины на сталь и алюминий.

"Президент [Дональд Трамп] говорил это множество раз: Соединенные Штаты связаны в этом деле в большей степени национальными интересами, чем какими-либо другими факторами. Мы всегда заинтересованы во Всемирной торговой организации. [Представитель США на торговых переговорах] посол [Роберт] Лайтхайзер в действительности подавал жалобы в ВТО, касающиеся торговой практики Китая и других государств. Так что мы все еще работаем через ВТО", - сказал в ответ Кадлоу.

"Однако международные многосторонние организации не будут определять американскую политику. Мне кажется, президент [Трамп] это совершенно ясно дал понять", - подчеркнул представитель Белого дома.



