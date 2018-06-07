ЕС требует освободить от действия американских санкций по Ирану ключевые сектора экономики

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел и финансов входящих в ЕС стран-посредников ООН по Ирану (Франция, Великобритания и Германия) потребовали от США вывести ключевые сектора экономики Евросоюза из-под санкций по Ирану. Как пояснили ТАСС во внешнеполитической службе ЕС, этот призыв содержится в совместном письме европейских министров и главы внешнеполитической службы ЕС Федерики Могерини их американским коллегам: госсекретарю Майклу Помпео и министру финансов Стивену Мнучину.

"Мы настаиваем на получении подтверждений, что санкции не будут применены к фармацевтической и медицинской промышленности, энергетике, автомобилестроению, гражданской авиации и инфраструктурным предприятиям, а также не затронут банковские и финансовые каналы. Страны ЕС и верховный представитель [по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини] будут приветствовать конструктивный подход США по этой проблеме", - сообщили во внешнеполитической службе ЕС.

Ранее об этом письме сообщил в своем "Твиттере" министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

"Мы требуем от вас предоставить освобождение от американских санкций тех европейских компаний, которые приступили к обсуждению или заключили контракты с Ираном после вступления в силу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - говорится в письме министров.







