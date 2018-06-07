ЕС требует освободить от действия американских санкций по Ирану ключевые сектора экономики
22:45 06.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министры иностранных дел и финансов входящих в ЕС стран-посредников ООН по Ирану (Франция, Великобритания и Германия) потребовали от США вывести ключевые сектора экономики Евросоюза из-под санкций по Ирану. Как пояснили ТАСС во внешнеполитической службе ЕС, этот призыв содержится в совместном письме европейских министров и главы внешнеполитической службы ЕС Федерики Могерини их американским коллегам: госсекретарю Майклу Помпео и министру финансов Стивену Мнучину.
"Мы настаиваем на получении подтверждений, что санкции не будут применены к фармацевтической и медицинской промышленности, энергетике, автомобилестроению, гражданской авиации и инфраструктурным предприятиям, а также не затронут банковские и финансовые каналы. Страны ЕС и верховный представитель [по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини] будут приветствовать конструктивный подход США по этой проблеме", - сообщили во внешнеполитической службе ЕС.
Ранее об этом письме сообщил в своем "Твиттере" министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
"Мы требуем от вас предоставить освобождение от американских санкций тех европейских компаний, которые приступили к обсуждению или заключили контракты с Ираном после вступления в силу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - говорится в письме министров.
Новости
- 23:15 06.06.2018
- Ереван: Двести протестующих требуют добровольного отказа от сана Верховного патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II
- 22:15 06.06.2018
- Международные организации не будут определять американскую политику - Белый дом
- 21:45 06.06.2018
- Конкурс произведений молодых композиторов стал обладателем президентского гранта
- 21:15 06.06.2018
- В Доме педагогической книги в Москве опять вспыхнул пожар
- 20:45 06.06.2018
- Рост цен на топливо может привести к крупным потерям урожая - РЗС
- 20:15 06.06.2018
- Оператор полигона «Кучино» в Балашихе заплатит штраф в 6,3 млрд рублей
- 19:35 06.06.2018
- Корпорация Boeing отказалась поставлять самолеты в Иран
- 18:45 06.06.2018
- Росздравнадзор проведет проверку по факту неоказания медицинской помощи женщине в Екатеринбурге
- 17:40 06.06.2018
- В ЦБ РФ не исключили сохранения санкций в отношении РФ в течение ближайших лет
- 17:12 06.06.2018
- Врачи в Калмыкии будут получать премию за раннее обнаружение рака
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать