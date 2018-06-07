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Ереван: Двести протестующих требуют добровольного отказа от сана Верховного патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II

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23:15 06.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около двухсот протестующих, среди которых есть представители духовенства, собрались в среду в центре Еревана, возле церкви Святой Анны, требуя добровольного отказа от сана Верховного патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II.

Как уточнил в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель пресс-канцелярии первопрестольного Святого Эчмиадзина священник Ваграм Меликян, сам Гарегин II выразил готовность встретиться с протестующими.

"От имени Католикоса всех армян протестующим было передано приглашение посетить первопрестольный Святой Эчмиадзин и провести встречу с Гарегином II", - заявил Меликян. По законам Армянской апостольской церкви Католикос избирается пожизненно. Гарегин II был избран Высшим духовным советом Католикосом всех армян и Верховным патриархом в 1999 году.

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