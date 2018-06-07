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Умерла кинорежиссер Кира Муратова

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00:23 07.06.2018 Источник: Газета.Ru

Евгений Голубенко, муж кинорежиссера Киры Муратовой сообщил о ее смерти, передает Buro 24/7.

Муратова умерла в возрасте 83 лет, подробности ее смерти на данный момент неизвестны.

Ее смерть также подтвердил журналист и телепродюсер Юрий Минзянов в своем фейсбуке.

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