Минэкономразвития готовит "блок непопулярных решений" - СМИ
07:20 07.06.2018
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время встречи с депутатами от «Единой России» сообщил, что ведомство готовит «блок непопулярных решений». Об этом рассказала депутат от фракции Татьяна Цыбизова.
«Был настораживающий один момент, когда сказали, что Министерство экономического развития готовит блок непопулярных решений», — цитирует РИА Новости депутата.
Конкретных сроков принятия решения и других деталей, по ее словам, приведено не было. RT
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