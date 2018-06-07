0
0
373
Новости

Помпео заявил о борьбе США с тиранией

Добавить в избранное

08:05 07.06.2018 Источник: REGNUM

Одной из внешнеполитических задач Вашингтона является борьба с тиранией, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter. Упомянув об открытии второго фронта в 1944 году, когда американцы высадились в Нормандии, Помпео заявил: «Мы чтим эти беспримерные усилия и жертвы и противостоим вместе с нашими союзниками тирании сегодня».

Как сообщалось ранее, один из союзников США — Великобритания — позволила себе сравнить действия России с гитлеровской Германией. Так, в марте британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил по поводу чемпионата мира по футболу в РФ:

«Описание того, что будет происходить в Москве на чемпионате мира, на всех стадионах… Да, я думаю, что сравнение с 1936 годом здесь абсолютно уместно». ИА REGNUM

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:05 07.06.2018
Меркель призвала страны ЕС проявить настойчивость в "меняющемся мире"
0
0
09:00 07.06.2018
Сегодня пройдет "Прямая линия с Владимиром Путиным"
0
93
08:32 07.06.2018
Military Watch назвал современную угрозу для авианосцев
0
277
08:20 07.06.2018
Microsoft разместила дата-центр на дне моря
0
318
08:00 07.06.2018
Чичерина сообщила, что ФИФА запретила ей выступать на ЧМ-2018
0
436
07:32 07.06.2018
Сенаторы хотят ограничить право президента США вводить пошлины
0
399
07:20 07.06.2018
Минэкономразвития готовит "блок непопулярных решений" - СМИ
0
628
07:05 07.06.2018
Расмуссен сообщил, сколько продлилась бы война между Россией и Украиной
0
842
07:00 07.06.2018
Ким Чен Ын на коленях умолял не отменять саммит - Джулиани
0
656
00:23 07.06.2018
Умерла кинорежиссер Кира Муратова
0
1044

Возврат к списку