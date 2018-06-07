Помпео заявил о борьбе США с тиранией
08:05 07.06.2018 Источник: REGNUM
Одной из внешнеполитических задач Вашингтона является борьба с тиранией, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter. Упомянув об открытии второго фронта в 1944 году, когда американцы высадились в Нормандии, Помпео заявил: «Мы чтим эти беспримерные усилия и жертвы и противостоим вместе с нашими союзниками тирании сегодня».
Как сообщалось ранее, один из союзников США — Великобритания — позволила себе сравнить действия России с гитлеровской Германией. Так, в марте британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил по поводу чемпионата мира по футболу в РФ:
«Описание того, что будет происходить в Москве на чемпионате мира, на всех стадионах… Да, я думаю, что сравнение с 1936 годом здесь абсолютно уместно». ИА REGNUM
Новости
- 09:05 07.06.2018
- Меркель призвала страны ЕС проявить настойчивость в "меняющемся мире"
- 09:00 07.06.2018
- Сегодня пройдет "Прямая линия с Владимиром Путиным"
- 08:32 07.06.2018
- Military Watch назвал современную угрозу для авианосцев
- 08:20 07.06.2018
- Microsoft разместила дата-центр на дне моря
- 08:00 07.06.2018
- Чичерина сообщила, что ФИФА запретила ей выступать на ЧМ-2018
- 07:32 07.06.2018
- Сенаторы хотят ограничить право президента США вводить пошлины
- 07:20 07.06.2018
- Минэкономразвития готовит "блок непопулярных решений" - СМИ
- 07:05 07.06.2018
- Расмуссен сообщил, сколько продлилась бы война между Россией и Украиной
- 07:00 07.06.2018
- Ким Чен Ын на коленях умолял не отменять саммит - Джулиани
- 00:23 07.06.2018
- Умерла кинорежиссер Кира Муратова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать