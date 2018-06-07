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Microsoft разместила дата-центр на дне моря

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08:20 07.06.2018 Источник: Коммерсант.ru

Компания Microsoft разместила дата-центр, состоящий из 12 стоек с 864 серверами (27,6 петабайт памяти) на дне моря у побережья Шотландии. Об этом сообщаетThe Verge.

По данным издания, компания проводит эксперимент: в течение пяти лет она будет изучать, будет ли морская вода эффективно охлаждать дата-центр. Коммерсантъ

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