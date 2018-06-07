Меркель призвала страны ЕС проявить настойчивость в "меняющемся мире"
09:05 07.06.2018 Источник: Газета.Ru
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Европейского союза (ЕС) проявить настойчивость в период, когда власти США меняют мировой порядок, установившийся после Второй мировой войны. Слова главы правительства ФРГ передает агентство Bloomberg.
В числе новых мировых проблем Меркель назвала выход США из иранской ядерной сделки, а также введение ввозных пошлин на сталь и алюминий со стороны Соединенных Штатов. По ее мнению, странам ЕС следует «отточить» свою позицию, а также «в один европейский голос» выступать в Совбезе ООН. Данное заявление канцлер ФРГ сделала во время заседания фракции Европейской народной партии в Мюнхене.
Ранее Меркель заявила, что в настоящее время возвращение России в G8 («Большую восьмерку») невозможно. Газета.Ru
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