Трамп обвинил Канаду в поджоге Белого дома в 1814 году - CNN
09:20 07.06.2018 Источник: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада виновата в поджоге Белого дома в 1814 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник. По данным телеканала, Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Как отмечается, в ходе разговора Трюдо раскритиковал заявление Трампа о том, что США ввели пошлины на импорт металлов в интересах национальной безопасности.
В свою очередь президент США напомнил премьеру Канады, что его страна частично несет ответственность за сожжение Белого дома во время англо-американской войны в 1812-1815 годах, так как тогда Канада была британской колонией. Газета.Ru
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