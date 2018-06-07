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Макрон получил крупные коммерческие льготы в ходе предвыборной кампании - радиостанция

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10:05 07.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французский лидер Эмманюэль Макрон получил от ряда фирм крупные и необоснованные коммерческие льготы в ходе своей кампании перед президентскими выборами 2017 года. Об этом сообщила в четверг государственная радиостанция "Франс энфо" на основе собственного расследования. Ранее о крупных скидках Макрону со стороны двух компаний сообщали сайт "Медипарт" и газета "Монд", однако Национальной комиссией по проверке счетов предвыборной кампании не было выявлено по данным фактам каких-либо нарушений.

Согласно данным, собранным радиостанцией, масштабы полученных предвыборным штабом Макрона коммерческих льгот значительно больше, так как "помощь" Макрону оказывала целая группа компаний. "Франс энфо" напоминает в этой связи, что согласно французским законам фирмы имеют право делать в ходе предвыборной кампании некоторые скидки кандидатам. Однако они не должны быть крупными - в противном случае это должно расцениваться как "дар" и включаться в стоимость кампании данного кандидата. При этом французские законы не определяют каких-либо лимитов подобным скидкам.

Общая стоимость предвыборной кампании для кандидатов, вышедших во второй тур на президентских выборах 2017 года, не должна превышать по закону 22,5 млн евро. Макрон из всех кандидатов 2017 года затратил самую крупную сумму на подготовку и проведение кампании - 16,8 млн евро.

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