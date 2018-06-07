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За сутки на Дальнем Востоке сгорело свыше 10 тысяч гектаров леса

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10:20 07.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Свыше 10 тысяч гектаров леса сгорело за сутки на Дальнем Востоке. Об этом сообщается со ссылкой на департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.

Большая часть пожаров пришлась на Приамурье, там выгорело почти 5 тысяч гектаров лесных массивов. На втором месте Якутия, на третьем — Хабаровский край. Всего с начала пожароопасного периода этого года на Дальнем Востоке зарегистрировано 1395 лесных пожаров. Говорит Москва

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