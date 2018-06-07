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Образ жизни молодежи является угрозой для пенсионной системы - ЦБ РФ

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11:00 07.06.2018 Источник: Известия

Образ жизни российской молодежи может подорвать основы пенсионной системы. Об этом сообщается в докладе Центробанка «Основные направления финансового рынка на период 2019–2021 годов».

Эксперты ЦБ считают, что люди, родившиеся в 1980–2000-х годах, активно копят деньги, но используют их для получения впечатлений и эмоций без ориентации на перспективу.

Специалисты считают, что молодежь стремится удовлетворить потребности при помощи благ всеобщего пользования, но отказывается от владения частной собственностью, что может оказать негативное влияние на рост экономики, пишет телеканал «360».

Кроме того, по мнению Центробанка, такое поведение может подорвать существующую пенсионную систему. Регулятор предложил скорректировать модель поведения и разработать «дружескую» среду для взаимодействия с молодежью, чтобы снизить возможный ущерб. Известия

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