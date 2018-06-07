Россиянам могут дать выходной для прохождения диспансеризации
11:05 07.06.2018
В следующем году у россиян может стать на один оплачиваемый выходной день больше. Согласно предложению председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, выходной день может быть выделен для прохождения диспансеризации.
Как уточнил сенатор, в настоящий момент соответствующий законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс России находится на рассмотрении в Госдуме. Согласно документу, работающие россияне смогут получать дополнительный выходной не чаще чем раз в три года. Life.ru
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