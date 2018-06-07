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Новости

Фонд национального благосостояния в 2018 г. пополнится на 2,2 трлн рублей

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11:20 07.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фонд национального благосостояния в 2018 году пополнится 2,2 трлн рублей, заявил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

"В отличие от предыдущих лет, дополнительные нефтегазовые доходы тратиться не будут, а пойдут на дополнительные резервы. По нашим оценкам, по итогам текущего года пополнение резервов составит 2,2 трлн рублей", - сказал он.

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