Фонд национального благосостояния в 2018 г. пополнится на 2,2 трлн рублей

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фонд национального благосостояния в 2018 году пополнится 2,2 трлн рублей, заявил первый вице-премьер - министр финансов РФ, выступая в Госдуме."В отличие от предыдущих лет, дополнительные нефтегазовые доходы тратиться не будут, а пойдут на дополнительные резервы. По нашим оценкам, по итогам текущего года пополнение резервов составит 2,2 трлн рублей", - сказал он.