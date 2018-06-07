Компании в Катаре и Турции угрожали разорвать контракты с Месси, если сборная Аргентины будет играть в Израиле - СМИ

12:00 Источник: Эхо Москвы

Компании в Катаре и Турции угрожали разорвать многомиллионные рекламные контракты с Лионелем Месси, если сборная Аргентины приедет играть в Израиль, — сообщает газета «Израиль сегодня».

Матч должен был состояться в ближайшую субботу в Иерусалиме. Федерация футбола Аргентины извинилась перед Израилем и болельщиками, заявив, что причиной отмены стали не политические соображения, а опасения за жизнь спортсменов, в адрес которых поступали угрозы. В частности сообщалось об угрозах физической расправы над Месси и его семьей. Эхо Москвы