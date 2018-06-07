Путин: У нас исторический минимум по инфляции
12:15 07.06.2018 Источник: НГ-Online
Во время "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин рассказал результатах работы за прошлый год:
"Мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета, но в природе не бывает чистоты ни в чем. В целом мы движемся в правильном направлении. Мы вышли на траекторию устойчивого роста экономики, 1,5% за прошлый год. Растет промышленность, сельское хозяйство. У нас исторический минимум по инфляции, это предпосылка для роста. Это на фоне роста прямых инвестиций - 4,4%. Хорошее сальдо положительного торгового баланса - 115 млрд. У нас низкий уровень задолженностей, рост золотовалютных резервов - 450 млрд. У нас стабильные условия для развития экономики. Растет продолжительность жизни, мы вышли на устойчивый рост доходов граждан. На 1,9% выросли доходы. Не каждый человек на себе это ощущает, но это объективная статистика. Растет экспорт машинного оборудования. Растет экспорт сельхозпродукции - в прошлом году 20 млрд, теперь уже 23 млрд, вооружения - 15 млрд".
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