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Новости

Акциз по бензину снижен, правительство будет следить за ценой на него - президент РФ

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12:40 07.06.2018 Источник: НГ-Online

Во время "Прямой линии" президент Путин рассказал о ситуации с ценой на бензин: 

"Правительство приняло ряд решений. То, что сейчас происходит, недопустимо, но это результат не точного регулирования в сфере энергоресурсов. Правительство провело пересмотр некоторых налоговых мер по наполнению бюджета. Это привело к стимулированию экспорта сырой нефти. Цены на нее на мировом рынке поднялись, а чтобы загрузить свои НПЗ компании считают недополученную выгоду. Чтобы эти выпадающие доходы компенсировать, поднимают цены на бензин и дизель. Уже был снижен акциз по бензину, принято решение отменить дальнейшее повышение акцизов с 1 июля, к осени должны быть приняты дополнительные меры. Правительство будет за этим следить. Мы можем обратиться к министру энергетики РФ Александру Новаку".

Комментарий Новака: "В мае зафиксирован рост цен на топливо 5,6%. В январе-апреле цены росли не выше инфляции. Сейчас рост цен остановлен. Правительство приняло решение стабилизировать цены. С 1 июня решено снизить акцизы, эта мера работает. Существует необходимый объем топлива, дефицита нет. С 30-го мая цены не растут".

Комментарий Дмитрия Козака, вице-премьера правительства: "Мы договорились с нефтяными компаниями о замораживании цен на топливо. Были снижены акцизы. Все направлено на стабилизацию цен на бензин. Мы мониторим ситуацию на автозаправочных станциях. Мы договорились об увеличении поставок бензина на внутренний рынок. Мы внесем в правительство завтра законопроект об обеспечении равновесия внутренних цен".

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