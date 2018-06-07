Путин: Надо, чтобы все выстроенные спортивные объекты окупались
12:50 07.06.2018 Источник: НГ-Online
Во время "Прямой линии" Владимир Путин ответил на вопрос о ЧМ по футболу, о стадионах, о сборной России:
"Нам удалось решить сложную задачу - вся инфраструктура в Сочи загружена после Олимпиады. Что касается стадионов - мы истратили большие деньги. Нужно, чтобы вся инфраструктура работала на развитие массового, детского спорта. Надо, чтобы все объекты окупались. Это возможно при грамотном подходе. Стадион - это не только футбольное поле, это множество помещений - и ТЦ, и кафе, и рестораны, и спортивные клубы, пространства для занятий физкультурой и спортом. Многое зависит от руководителей регионов. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на этих площадках возникли какие-нибудь рынки. РФС тоже должен принять участие, чтобы загружать по уму эти объекты, чтобы формировались новые перспективные команды, чтобы росло новое поколение футболистов. Будем рассчитывать, что сборная по футболу "выстрелит" и покажет лучшие качества".
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