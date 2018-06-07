Путин ничего не знает о традиции амнистии после вступления президента в должность
13:00 07.06.2018 Источник: НГ-Online
Во время "Прямой линии" президент Путин высказался по поводу возможного объявления амнистии:
"Не знаю о традиции, когда президент объявляет амнистию после вступления в должность, у нас ее нет. Объявление амнистии - прерогатива парламента страны. Время от времени мы это делаем, эти инициативы должны быть вызваны внутренними потребностями, а не внешними обстоятельствами, в том числе выборами президента".
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