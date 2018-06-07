Президент высказался по поводу наделения участками земли многодетных семей
13:10 07.06.2018 Источник: НГ-Online
В ходе "Прямой линии" глава государства ответил на вопрос о выделении бесплатных участков на землю многодетным семьям:
"Для меня странна постановка вопроса, что для получения земли нужно иметь не менее 4-х детей. Мы должны поощрять многодетные семьи. Земли в России много, она должна быть пригодна для использованию, близка к инфраструктуре, это требует затрат. Томская область - хороший устойчивый регион, самодостаточный. Вопрос в том, чтобы определить приоритеты расходов из бюджета. Надо понять, кто эти чиновники, они должны руководствоваться интересами людей, которые проживают на территории. Если есть решение об обеспечении бесплатными участками семей минимум с 4-мя детьми, нужно это пересмотреть, потому что сложно поднимать и троих детей".
Комментарий губернатора Томской области Сергея Жвачкина: "Есть спецпрограмма. Я лично встречусь с этой женщиной. В ближайшее время решим этот вопрос и лично вам доложу. У нас в Сибири много земли, но мы же не можем раздать ее без инженерных коммуникаций".
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