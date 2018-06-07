Наши партнеры думали, что контрпродуктивная политика США их не коснется - Путин
13:30 07.06.2018 Источник: НГ-Online
Во время "Прямой линии" президент Владимир Путин ответил на вопросы о выходе США из договоре о ПРО, о торговой войне с США:
"Один из французских министров сказал, что нельзя допустить, чтобы США превратились в экономического жандарма. Все видят, что происходит, но наши партнеры думали, что контрпродуктивная политика их никогда не коснется. Введение запретительных пошлин на сталь и алюминий для Европы, Канады, Мексики - это санкции. Они разве "аннексировали" Крым? Это прагматичные национальные интересы США, как их понимает их руководство. Нам надо выработать единые правила поведение в сфере безопасности и экономики. В 2007 году я выступал в Мюнхене с тезисами, столкнулся с тем, что меня критиковали за жесткость. Но я говорил, что США распространяют юрисдикцию своих законов за свои пределы. Это происходит и сейчас. Важно то, что приходит осознание того, что нужно садиться за стол переговоров и вырабатывать общие правила поведения".
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