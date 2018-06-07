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Новости

Путин: Если бы против Скрипалей применили боевое отравляющее вещество, они бы погибли на месте

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13:40 07.06.2018 Источник: НГ-Online

Во время "Прямой линии" глава государства высказал свое мнение касательно "дела Скрипалей":

"Если против них применили боевое отравляющее вещество, они бы погибли на месте. Значит, дело в другом. Мы бы хотели получить возможность доступа к Скрипалям, к расследованию. До этого нам трудно что-либо комментировать".

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