Спецслужбы должны использовать современные средства борьбы, не ограничивая свободу в Интернете, уверен президент
13:50 07.06.2018 Источник: НГ-Online
Во время "Прямой линии" Владимир Путин рассказал о ситуации с Telegram:
"Мы не собираемся ничего закрывать. Я знаю про Телеграм. Я волнуюсь за безопасность людей. Когда правоохранители говорят, что после взрывов в Петербурге не смогли отследить переписку террористов, как мне реагировать на это? Но в то же время легче всего запретить, труднее найти цивилизованные способы решения. Спецслужбы должны использовать современные средства борьбы, не ограничивая свободу в Интернете.".
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