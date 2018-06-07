Спецслужбы должны использовать современные средства борьбы, не ограничивая свободу в Интернете, уверен президент

13:50 Источник: НГ-Online

Во время "Прямой линии"рассказал о ситуации с Telegram:

"Мы не собираемся ничего закрывать. Я знаю про Телеграм. Я волнуюсь за безопасность людей. Когда правоохранители говорят, что после взрывов в Петербурге не смогли отследить переписку террористов, как мне реагировать на это? Но в то же время легче всего запретить, труднее найти цивилизованные способы решения. Спецслужбы должны использовать современные средства борьбы, не ограничивая свободу в Интернете.".

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