Президент рассказал о субсидировании ипотеки для многодетных семей
14:50 07.06.2018 Источник: НГ-Online
Во время "Прямой линии" Владимир Путин рассказал о субсидировании ипотеки для семей с тремя детьми и более:
"Решение об ипотечной ставке ошибочно, и его нужно поправить. Стоить это будет примерно 9 млрд руб. Это не такие больше деньги, учитывая необходимость поддержки семей с детьми".
Министр финансов Антон Силуанов: "Принимаем все меры по снижению ставок ипотечного кредитования. Средняя ставка 9%/ Принимаем решение по снижению ставок для многодетных семей. Мы должны сделать ипотеку доступной для большинства граждан".
Владимир Путин: "Я уже говорил в послании, что мы можем ориентироваться на ипотечную ставку 8%, но стремиться должны к ставке 7%".
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