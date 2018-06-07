Президент рассказал о субсидировании ипотеки для многодетных семей

14:50 Источник: НГ-Online

Во время "Прямой линии"рассказал о субсидировании ипотеки для семей с тремя детьми и более:

"Решение об ипотечной ставке ошибочно, и его нужно поправить. Стоить это будет примерно 9 млрд руб. Это не такие больше деньги, учитывая необходимость поддержки семей с детьми".



Министр финансов Антон Силуанов: "Принимаем все меры по снижению ставок ипотечного кредитования. Средняя ставка 9%/ Принимаем решение по снижению ставок для многодетных семей. Мы должны сделать ипотеку доступной для большинства граждан".



Владимир Путин: "Я уже говорил в послании, что мы можем ориентироваться на ипотечную ставку 8%, но стремиться должны к ставке 7%".

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