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Путин: Нужно либерализовать все, что связано с приобретением российского гражданства

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15:15 07.06.2018 Источник: НГ-Online

Во время "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин высказался на тему гражданства РФ для жителей ДНР и ЛНР:

"Это большая трагедия, в том числе и для наших соотечественников. Я считаю русских и украинцев практически одним народом. Уверен, у нас общее будущее. Неловко слышать, что остаются проблемы с трудоустройством. Я не раз обращался в Миграционную службу и МВД. К сожалению, проекты законов пока не реализованы. Считаю, нужно либерализовать все, что связано с приобретением российского гражданства. Сложная демографическая ситуация к этому подталкивает, это решение имеет экономический характер. Сокращение населения - ограничитель экономического роста. Речь идет, прежде всего, о привлечении тех, кто связывает себя с Россией".

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