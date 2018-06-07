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Путин рассказал про представленные в Послании системы вооружений

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15:25 07.06.2018 Источник: НГ-Online

Владимир Путин во время "Прямой линии" ответил на вопрос о том, действительно ли представленные в Послании системы вооружений есть в наших войсках:

"Систему "Авангард" мы разрабатывали давно. Гиперзвуковая система "Кинжал" уже стоит на вооружении войск в ЮФО. Лазерный боевой комплекс уже стоит на вооружении. "Авангард" уже в промышленном производстве. Планируем поставить на вооружение ракетный комплекс "Сармат". Два изделия с ядерной двигательной установкой: ракета глобальной дальности и подводный беспилотный аппарат - мы завершили главный этап разработки, проверили саму установку. Нет сомнений, что и они в запланированные сроки будут поставлены на вооружение".

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