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Новости

Путин высказался по поводу обмена Вышинского на Сенцова

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16:00 07.06.2018 Источник: НГ-Online

Во время "Прямой линии" Владимир Путин ответил на вопрос про обмен Вышинского на Сенцова:

"Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность, что недопустимо и должно найти отражение в реакции журналистского сообщества и международных правоохранительных органов. Сенцов задержан за подготовку взрыва. Это разные вещи. Я об этом еще не думал. Но, надеюсь, мы добьемся освобождения российского журналиста.".

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