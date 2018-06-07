Путин высказался по поводу обмена Вышинского на Сенцова

16:00 Источник: НГ-Online

Во время "Прямой линии"ответил на вопрос про обмен Вышинского на Сенцова:

"Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность, что недопустимо и должно найти отражение в реакции журналистского сообщества и международных правоохранительных органов. Сенцов задержан за подготовку взрыва. Это разные вещи. Я об этом еще не думал. Но, надеюсь, мы добьемся освобождения российского журналиста.".

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