Путин рассказал, с кем из мировых лидеров он на "ты"

16:32 Источник: НГ-Online

Во время "Прямой линии"рассказал, с кем из мировых лидеров он на "ты":

"Кто из президентов обращается к Путину на "ты". Со многими коллегами у нас неформальные отношения. С премьером Японии, канцлером ФРГ, президентом Франции. К президенту Чехии Земану я обращаюсь на "вы", он все-таки постарше меня".

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