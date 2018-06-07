Путин рассказал, с кем из мировых лидеров он на "ты"
16:32 07.06.2018 Источник: НГ-Online
Во время "Прямой линии" Владимир Путин рассказал, с кем из мировых лидеров он на "ты":
"Кто из президентов обращается к Путину на "ты". Со многими коллегами у нас неформальные отношения. С премьером Японии, канцлером ФРГ, президентом Франции. К президенту Чехии Земану я обращаюсь на "вы", он все-таки постарше меня".
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