Правительство Швеции подтвердило выдачу разрешения на строительство "Северного потока - 2"

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Швеции выдало компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода "Северный поток - 2" в шведской экономической зоне в Балтийском море. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил министр предпринимательства и инноваций Швеции"Правительство дает разрешение Nord Stream 2 на прокладку газопровода в экономической зоне Швеции в Балтийском море. У Швеции нет возможности сказать "нет" проекту", - заявил министр.Ранее в четверг о выдаче Швецией разрешения на строительство "Северного потока - 2" сообщило агентство Блумберг.