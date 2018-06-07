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Правительство Швеции подтвердило выдачу разрешения на строительство "Северного потока - 2"

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17:00 07.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Швеции выдало компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода "Северный поток - 2" в шведской экономической зоне в Балтийском море. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил министр предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг.

"Правительство дает разрешение Nord Stream 2 на прокладку газопровода в экономической зоне Швеции в Балтийском море. У Швеции нет возможности сказать "нет" проекту", - заявил министр.

Ранее в четверг о выдаче Швецией разрешения на строительство "Северного потока - 2" сообщило агентство Блумберг.

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