Турция отвергла требование США аннулировать соглашение о поставке ЗРК С-400 - СМИ
17:40 07.06.2018 Источник: Известия
Турция отвергла требование США аннулировать соглашение с Россией по поставкам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400. Об этом 7 июня сообщает ежедневная турецкая газета Hurriyet со ссылкой на дипломатические источники.
Главным требованием Вашингтона к Анкаре было аннулирование покупки С-400, потому что это может привести к санкциям против Турции.
Турецкие официальные лица отвергли это требование, пишет издание. Они подчеркнули, что системы закупят и развернут, поскольку они нужны Турции.
«Все окружающие нас страны имеют ракетные системы. Представьте себе, если наши отношения с Ираном ухудшатся из-за Сирии и они запустят ракеты по нам. Как Турция сможет защитить себя?» — рассказал собеседника газеты.
В середине мая стало известно, что США могут ввести санкции в отношении Турции за покупку Анкарой российских С-400. Известия
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