0
0
126
Новости

Президент Франции указал США на то, что может быть для Америки плохо

Добавить в избранное

18:25 07.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон предостерег Соединенные Штаты от движения по пути изоляционизма и призвал к соблюдению многосторонности в международных отношениях. С такой рекомендацией он выступил в четверг на совместной пресс-конференции с премьер- министром Канады Джастином Трюдо по итогам переговоров в Оттаве.

"Не надо забывать то, что важно для всех нас, - заметил он. - Наши интересы связаны с многосторонностью, в том числе и американские".

По его мнению, страны не должны забывать исторический контекст в своих подходах. "Следует смотреть с высоты истории", - отметил Макрон. "США - это, конечно, мощная экономическая держава, но если бы они пошли в направлении изоляционизма, жесткой гегемонии и удаления от собственной истории и ценностей, это было бы плохо для самих США, для американских граждан и для международного имиджа страны. Я думаю, президент Трамп это знает", - добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:40 07.06.2018
Турция отвергла требование США аннулировать соглашение о поставке ЗРК С-400 - СМИ
0
351
17:12 07.06.2018
На военном полигоне в Ленобласти произошел взрыв, есть пострадавшие
0
387
17:00 07.06.2018
Правительство Швеции подтвердило выдачу разрешения на строительство "Северного потока - 2"
0
418
16:32 07.06.2018
Путин рассказал, с кем из мировых лидеров он на "ты"
0
547
16:20 07.06.2018
Сборная России опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФА
0
450
16:00 07.06.2018
Путин высказался по поводу обмена Вышинского на Сенцова
0
638
15:40 07.06.2018
Глава государства поднял вопрос утилизации мусора
0
520
15:25 07.06.2018
Путин рассказал про представленные в Послании системы вооружений
0
584
15:15 07.06.2018
Путин: Нужно либерализовать все, что связано с приобретением российского гражданства
0
573
15:00 07.06.2018
Своей криптовалюты у России не может быть по определению - Путин
0
700

Возврат к списку