Президент Франции указал США на то, что может быть для Америки плохо
18:25 07.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон предостерег Соединенные Штаты от движения по пути изоляционизма и призвал к соблюдению многосторонности в международных отношениях. С такой рекомендацией он выступил в четверг на совместной пресс-конференции с премьер- министром Канады Джастином Трюдо по итогам переговоров в Оттаве.
"Не надо забывать то, что важно для всех нас, - заметил он. - Наши интересы связаны с многосторонностью, в том числе и американские".
По его мнению, страны не должны забывать исторический контекст в своих подходах. "Следует смотреть с высоты истории", - отметил Макрон. "США - это, конечно, мощная экономическая держава, но если бы они пошли в направлении изоляционизма, жесткой гегемонии и удаления от собственной истории и ценностей, это было бы плохо для самих США, для американских граждан и для международного имиджа страны. Я думаю, президент Трамп это знает", - добавил он.
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